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19 января, 23:45

Тихонов: «Возможно, Джикия не играет, чтобы не продлевать контракт»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ситуации с защитником московской команды Георгием Джикией, который стал получать меньше игрового времени.

«Есть определенные моменты. У него остается полгода до конца контракта. Возможно, есть нюансы, чтобы контракт не продлевать — он так и не играет. Не знаю, что внутри, могу высказать только свое мнение», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

В текущем сезоне Джикия сыграл 9 матчей за «Спартак», проведя на поле в общей сложности 706 минут.

19 января появилась информация, что защитник может остаться в московском клубе. При этом красно-белые не готовы предложить ему зарплату выше, чем 1,5 миллиона евро в год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-vozmozhno-dzhikiya-ne-igraet-chtoby-ne-prodlevat-kontrakt/
Андрей Тихонов
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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