Тихонов: «Трудные матчи — хлеб динамовцев, они привыкшие»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о матче 21-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Сочи».

«Динамо» в целом идет ровно, выигрывает с минимальным счетом, но делает это стабильно. И на фоне отдельных успехов «Сочи», чередующихся с полными провалами, выглядит фаворитом этого матча. Тем более игра будет в Москве. Понятно, что в прошлой игре с «Факелом» 3:0 пришли ввиду травм сразу нескольких основных игроков, но не факт, что к этому туру они будут в порядке. К тому же еще и Мелкадзе пропустит матч из-за удаления. Да, на этот раз Курбан Бердыев имеет возможность подготовиться, зная все эти нюансы, может засушить игру, как в былые годы, но трудные матчи — это хлеб динамовцев, они привыкшие", — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч между «Динамо» и «Сочи» пройдет сегодня, 1 апреля. Начало — в 14.00 по московскому времени.