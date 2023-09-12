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Сегодня, 17:25

УЕФА присвоит России в таблице коэффициентов 4,333 балла за сезон-2023/24

Ана Горшкова
Корреспондент
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, сколько баллов получит Россия в таблице коэффициентов за сезон-2023/24.

«В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления по решению исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года и, как следствие, неучастием России в текущем сезоне клубных соревнований УЕФА-2023/24 по завершении сезона России будет присвоено наименьшее количество коэффициентных очков, набранных за последние пять сезонов, то есть 4,333 очка в клубном коэффициенте мужской ассоциации и 1,750 — в женской», — говорится на сайте УЕФА.

Перед началом сезона-2023/24 национальная команда в рейтинге ФИФА опустилась с 37-й на 38-ю строчку, а в таблице коэффициентов УЕФА стала 25-й. По итогам этого сезона Россия предварительно опустится на 26-е место.

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 7 товарищеских матчей: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0) и Египта (1:1, 1:2).

Сегодня, 12 сентября, сборная России сыграет с Катаром на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра. Начало — в 18:15 по московскому времени.

Валерий Карпин и&nbsp;Александр Головин. Россия против Катара: онлайн-трансляция матча сборной в стране ЧМ-2022

Источник: УЕФА
Футбол
Сборная России по футболу
УЕФА
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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