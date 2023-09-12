УЕФА присвоит России в таблице коэффициентов 4,333 балла за сезон-2023/24

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, сколько баллов получит Россия в таблице коэффициентов за сезон-2023/24.

«В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления по решению исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года и, как следствие, неучастием России в текущем сезоне клубных соревнований УЕФА-2023/24 по завершении сезона России будет присвоено наименьшее количество коэффициентных очков, набранных за последние пять сезонов, то есть 4,333 очка в клубном коэффициенте мужской ассоциации и 1,750 — в женской», — говорится на сайте УЕФА.

Перед началом сезона-2023/24 национальная команда в рейтинге ФИФА опустилась с 37-й на 38-ю строчку, а в таблице коэффициентов УЕФА стала 25-й. По итогам этого сезона Россия предварительно опустится на 26-е место.

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 7 товарищеских матчей: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0) и Египта (1:1, 1:2).

Сегодня, 12 сентября, сборная России сыграет с Катаром на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра. Начало — в 18:15 по московскому времени.