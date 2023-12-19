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Сегодня, 07:30

Тикнизян рассказал, за что его оштрафовали в «Локомотиве» на 700 тысяч рублей

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о штрафах в московском клубе.

— Естественно, я несколько раз был оштрафован за красные карточки, — приводит слова Тикнизяна «Известия». — Но, слава богу, ко мне проявляли снисходительность и не особо сильно штрафовали. Ну как не особо сильно (смеется). Хотя на самом деле вру, был один весомый штраф. Но не за красные карточки.

— А за что?

— За дисциплинарное поведение. Потому что я человек с такой придурковатостью, честно говоря.

— Кого-то послали на тренировке?

— Это было в игре. Что конкретно сделал, не считаю рациональным выносить на всеобщее обозрение. Но был наказан за это.

— На какую сумму?

— 700 тысяч рублей. Мало?

— Для меня много.

— Для меня, конечно, тоже много. Но так, к сожалению, получилось.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://iz.ru/1622502/aleksei-fomin/dziuba-nazyval-menia-shashlychnikom
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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