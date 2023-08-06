Тимощук объяснил замену Ренана в матче с «Динамо»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал замену Роберта Ренана в перерыве матча 3-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

— Да, к сожалению, не часто меняют центрального защитника в перерыве, но те ошибки, которые у него сегодня были, они толкнули нас к этому решению. Считаю, что оно было совершенно оправданным, потому что он неуверенно себя чувствовал, очень много борьбы проигрывал, поучаствовал в двух мячах и допустил там ключевые ошибки. Футболист он молодой, мы на него рассчитываем. Конечно, хочется, чтобы он тоже учился, воспринимал то, что происходит и те подсказки, которые ему даются. Но сегодня так произошло, вместо него вышел Нуралы, я считаю, хорошо отыграл, в борьбе и на мяче был хорош, за исключением последнего мяча, который мы пропустили, — заявил Тимощук.

В этом сезоне защитник провел 3 матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями.