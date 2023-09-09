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Сегодня, 18:58

Тимощук — о переходе Изидора: «В «Зените» мягких нет, в «Зените» только с характером»

Артем Бухаев
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал для «СЭ» переход форварда Вильсона Изидора из «Локомотива».

«Видел, что подписали Изидора. У нас выходные. Лично в команде я его еще не видел. Соберемся в понедельник. Надеюсь, он усилит «Зенит». Даже уверен. Мы работаем со всеми футболистами, которые с характером. Важно будет пообщаться и объяснить наши правила. В «Зените» мягких нет, в «Зените» только с характером», — сказал Тимощук «СЭ».

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24. Соглашение включает в себя опцию выкупа. Ранее «СЭ» сообщал, что общая сумма сделки составит порядка 6 миллионов евро.

Анатолий Тимощук
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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ЦСКА – Кр. Советов
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16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
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 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
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Рубин – Зенит
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