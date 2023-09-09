Тимощук — о переходе Изидора: «В «Зените» мягких нет, в «Зените» только с характером»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал для «СЭ» переход форварда Вильсона Изидора из «Локомотива».

«Видел, что подписали Изидора. У нас выходные. Лично в команде я его еще не видел. Соберемся в понедельник. Надеюсь, он усилит «Зенит». Даже уверен. Мы работаем со всеми футболистами, которые с характером. Важно будет пообщаться и объяснить наши правила. В «Зените» мягких нет, в «Зените» только с характером», — сказал Тимощук «СЭ».

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24. Соглашение включает в себя опцию выкупа. Ранее «СЭ» сообщал, что общая сумма сделки составит порядка 6 миллионов евро.