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Сегодня, 17:15

Титов — о преображении Медины: «Ему же позицию поменяли!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов после победы над «Ростовом» (5:1) поделился своим мнением, как игра красно-белых изменилась при Владимире Слишковиче.

— Слишкович перестроил игру команды?

— Наконец-то поменялась схема! Я об этом уже давно говорил. Слишкович, обладая квалифицированными исполнителями, решил сыграть в три центральных. Попробовал — и получилось. Мы, например, в «Енисее» играли так: три центральных, два опорных, один — под нападающими, два форварда и два бровочника. То есть — 3-4-1-2. Но если упрощенно — 5-3-2. Эту схему можно трансформировать.

— Со схемой понятно. Что еще?

— Выход Мартинса на поле себя полностью оправдал. Этот ход тренера тоже сработал. Опорник проделал огромный объем работы. Забил. Тут все совпало.

— Удивило преображение Медины?

— Так ему же поменяли позицию! Для меня он никогда не являлся исключительно фланговым игроком. Слишкович сместил его ближе к середине. И вот вам результат! Хесус был окрылен, играл раскованнее. Два гола, результативная передача со стандарта. К слову, «Спартак» наконец-то забил со стандартного положения. Когда такое было в этом сезоне? Впервые! Тоже позитивное явление, конечно.

— Как вам Угальде на позиции центрального нападающего?

— Мне кажется, ему комфортнее играть, когда рядом действует большой форвард, а он исполняет «ложную девятку». Все-таки для меня Угальде — не чистый центральный нападающий. Габариты не те. Например, если против него выйдет такой защитник, как Бабич, то у костариканца шансов практически нет. На мой взгляд, получается эффективнее, когда Угальде выходит на поле вместе с Соболевым. Но тут, опять же, тренерскому штабу виднее.

После ухода Гильермо Абаскаля из «Спартака» исполняющим обязанности главного тренера стал его бывший ассистент Владимир Слишкович. Под его руководством красно-белые разгромили «Ростов» в 25-м туре РПЛ.

Александр Соболев. «Критика Соболева? То называли дельфином, теперь ругают за жесткость, а его надо похвалить». Титов — о «Спартаке», Слишковиче и Карпине
Егор Титов
Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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