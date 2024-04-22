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Сегодня, 17:30

Титов — о Соболеве: «То его дельфином называли, теперь грубияном. Может, его вообще на поле не выпускать?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил игру нападающего Александра Соболева в матче с «Ростовом» (5:1).

— Соболев вышел на замену и отдал передачу Бонгонде, который установил окончательный счет. Но не наиграл ли Александр за эти 20 минут на удаление?

— Не хочется сейчас обсуждать судейство. Тут можно вспомнить и эпизод с пенальти в ворота «Ростова». Не следовало ли Осипенко показать вторую желтую? Или возьмем матч «Зенита» с «Оренбургом». После него многие критиковали Безбородова за неназначенный пенальти в ворота гостей. Но для меня это не 11-метровый. Считаю, арбитр поступил совершенно правильно. Рука у защитника находилась в естественном положении. Куда он ее должен был деть? Куда убирать, куда прижимать? Так, вообще-то, никто не бегает... Хотя комментаторы в эфире утверждали, что это фол. Здесь можно долго говорить о решениях наших арбитров, разных трактовках и так далее. Есть компетентные органы, они разберутся.

— Но вам не кажется, что Соболев играет слишком грубо, на грани?

— Раньше про него говорили, что он «дельфин», ныряет. Теперь критикуют за грубость... Ну что, его тогда вообще на поле не выпускать, что ли? Александр вышел на замену на 20-25 минут. Очень старался, отдал прекрасную голевую передачу. Не каждый с таким ростом развернется и одним касанием бросит в прорыв партнера — в данном случае Бонгонду. Когда Соболев хорош, тогда хорош. Считаю, его надо просто похвалить и все. Поймите, форварды играют по-разному. Вспоминаю, как в нашем «Спартаке» Ширко и Робсон, извините за выражение, не слезали с задницы. Постоянно накрывали защитников, прессинговали, выполняли подкаты. Такая была манера игры. Почему нет? То есть я бы говорил прежде всего о достоинствах Соболева в матче с «Ростовом». Вышел, оправдал доверие, где-то эмоции зашкаливали.

В текущем сезоне 27-летний Соболев провел 21 матч за «Спартак» в чемпионате России, отметившись 5 голами и 6 результативными передачами.

Александр Соболев. «Критика Соболева? То называли дельфином, теперь ругают за жесткость, а его надо похвалить». Титов — о «Спартаке», Слишковиче и Карпине

Александр Соболев
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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