«Торпедо» подаст протест после матча с «Пари НН»

«Торпедо» подаст протест на факт грубого несоблюдения Регламента соревнований в части проведения матча «Пари НН». Ранее клубы сыграли со счетом 1:1 в матче 20-го тура РПЛ.

«ФК «Торпедо Москва» уведомляет о подаче протеста на факт грубого несоблюдения Регламента соревнований в части проведения матча футбольным клубом «Пари НН». Протест будет направлен в КДК РФС в установленные сроки», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Сообщалось, что полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов не имел права выходить на поле в матче 20-го тура РПЛ.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке (8 очков).