0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:11

«Торпедо» подаст протест после матча с «Пари НН»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

«Торпедо» подаст протест на факт грубого несоблюдения Регламента соревнований в части проведения матча «Пари НН». Ранее клубы сыграли со счетом 1:1 в матче 20-го тура РПЛ.

«ФК «Торпедо Москва» уведомляет о подаче протеста на факт грубого несоблюдения Регламента соревнований в части проведения матча футбольным клубом «Пари НН». Протест будет направлен в КДК РФС в установленные сроки», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Сообщалось, что полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов не имел права выходить на поле в матче 20-го тура РПЛ.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке (8 очков).

dsadadad
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
15
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мокрая Валиева, блондинка Загитова и футбол на льду. Лучшие фото турнира шоу-программ
Турнир шоу-программ — это точно успех. Но есть несколько «но»
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
ЦСКА — «Зенит»: армейцы потеряли Дивеева из-за травмы. Онлайн-трансляция матча
Гимнастка Лала Крамаренко с мамой пришла поболеть за ЦСКА и Дмитрия Крамаренко
ЦСКА — «Зенит»: один из арбитров работает в свой день рождения
«Торпедо» подает протест и просит присудить поражение «Пари НН». В чем дело?
Сергей Шнуров: «Я не против увидеть Малкома и Клаудиньо в сборной России»
Шнуров: «Я болельщик «Зенита», но хочу сопротивления от ЦСКА! Пускай сыграют классно, забьют первый гол»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Талалаев: «Будем подавать протест на результат матча с «Пари НН»

РПЛ сделала заявление по участию Михайлова в матче «Пари НН» — «Торпедо»