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Сегодня, 15:20

Тошич не исключил возвращение в ЦСКА после завершения карьеры

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Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос о возможном возвращении в армейский клуб после завершения карьеры.

«Допускаю ли возвращение в ЦСКА? Мне уже 37 лет, мне кажется, что команда хорошо и без меня справляется. Поэтому я не думаю об этом. Что касается работы после завершения карьеры, то посмотрим, если будет интерес, конечно, серьезно подумаю», — цитирует Тошича ТАСС.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В общей сложности полузащитник провел 239 матчей за красно-синих, в которых забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу.

Вместе с армейцами футболист стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: ТАСС
Зоран Тошич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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