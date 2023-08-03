Трансфер Файзуллаева из «Пахтакора» в ЦСКА задерживается из-за санкций

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман назвал причину, по которой переход нападающего Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА задерживается.

«Есть трудности по оплате, — цитирует Sport24 Адисмана. — Из-за санкций ЦСКА не может проплатить, поэтому все немного задерживается. Мы свою часть выполнили и попрощались с нашим воспитанником, дальше уже работает ЦСКА».

Аббосбек Файзуллаев является воспитанником «Пахтакора». Контракт 19-летнего игрока рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 750 тысяч евро.

На счету Файзуллаева 3 матча за основную сборную Узбекистана и один забитый гол.

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