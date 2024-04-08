Тренер молодежки «Зенита» ответил на вопрос о воспитанниках в главной команде

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Коноплев в эфире «Матч Премьер» поделился мнением о воспитанниках сине-бело-голубых в основной команде.

— У «Зенита» отличные результаты, много выпускников, но в главной команде из них — единицы.

— Это выбор главного тренера первой команды. Действительно, в главной команде «Зенита» очень хороший состав и очень хорошие футболисты. Пацанам, которым по 19-20 лет, на данный момент сложно создавать конкуренцию. Направление для развития, думаю, выбрано верное — это аренды, где ребята могут проявить себя и набраться опыта, показать свои качества и умения, а потом, по прошествии какого-то времени, вернуться обратно в футбольный клуб «Зенит».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Сергея Семака 44 набранных очка в 22 матчах. Идущий на второй строчке «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 1 очко.

13 апреля петербургский клуб проведет выездную встречу с «Краснодаром». Начало — в 17.00 мск.