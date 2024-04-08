Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

8 апреля, 23:06

Тренер молодежки «Зенита» ответил на вопрос о воспитанниках в главной команде

Telegram Дзен

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Коноплев в эфире «Матч Премьер» поделился мнением о воспитанниках сине-бело-голубых в основной команде.

— У «Зенита» отличные результаты, много выпускников, но в главной команде из них — единицы.

— Это выбор главного тренера первой команды. Действительно, в главной команде «Зенита» очень хороший состав и очень хорошие футболисты. Пацанам, которым по 19-20 лет, на данный момент сложно создавать конкуренцию. Направление для развития, думаю, выбрано верное это аренды, где ребята могут проявить себя и набраться опыта, показать свои качества и умения, а потом, по прошествии какого-то времени, вернуться обратно в футбольный клуб «Зенит».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Сергея Семака 44 набранных очка в 22 матчах. Идущий на второй строчке «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 1 очко.

13 апреля петербургский клуб проведет выездную встречу с «Краснодаром». Начало — в 17.00 мск.

РПЛ
ФК Зенит
6
Обсудить
Читайте также
Тренер Симакова откровенно рассказала о наводнении в Орске
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
СК РФ возбудил уголовное дело о незаконной миграции в Москве
Испанцы пять лет скрывали допинг-пробы, британцы «потеряли» 1226 анализов, а отстраняют россиян. Почему в ВАДА творится настоящий бардак
В музее казачества Ростовской области нашли портреты нацистских преступников
В Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Янсена не будет в России во вторник, у тренера умерла мать

Руководство «Спартака» не связывалось с Черчесовым