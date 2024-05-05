Слишкович: «Спартак» психологически не готов бороться за титул? Не могу такого сказать»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопросы после игры с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— Чем вы объясните тот факт, что «Спартак» потерял очень много очков с командами, бьющимися за выживание? Возможно, «Спартак» психологически не готов бороться за титул?

— Не могу такого сказать. Если взять игру с «Факелом» или «Уралом». «Факел» хотел что-то там сыграть, «Урал» тоже пытался что-то сделать. Но сегодня «Пари НН» хотел заработать одно очко. Давайте честно, во втором тайме они вообще не смотрели на наши ворота — им было просто неинтересно. Не хотели забивать. И я все это понимаю, потому что команда в плохом психологическом состоянии, проиграла шесть игр подряд, пришел новый тренер. Это нормально. Но мы, к сожалению, свои моменты не реализовали...

«Спартак» (43 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице.