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Сегодня, 22:00

Слишкович: «Спартак» психологически не готов бороться за титул? Не могу такого сказать»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопросы после игры с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— Чем вы объясните тот факт, что «Спартак» потерял очень много очков с командами, бьющимися за выживание? Возможно, «Спартак» психологически не готов бороться за титул?

— Не могу такого сказать. Если взять игру с «Факелом» или «Уралом». «Факел» хотел что-то там сыграть, «Урал» тоже пытался что-то сделать. Но сегодня «Пари НН» хотел заработать одно очко. Давайте честно, во втором тайме они вообще не смотрели на наши ворота — им было просто неинтересно. Не хотели забивать. И я все это понимаю, потому что команда в плохом психологическом состоянии, проиграла шесть игр подряд, пришел новый тренер. Это нормально. Но мы, к сожалению, свои моменты не реализовали...

«Спартак» (43 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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