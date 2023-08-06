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Сегодня, 22:33

Тимощук: «Обидно, что «Зенит» так стартовал, но весь марафон впереди»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал старт сезона сине-бело-голубых в РПЛ.

— «Зенит» с точки зрения результата так неважно не стартовал за все предыдущие сезоны при вашем тренерском штабе. Если тезисно подводить результаты первых трех игр, в чем на ваш взгляд ключевая проблема, почему не получается достаточно забивать и достаточно оборонять?

— Да, нужно забивать, реализовывать свои моменты. Сегодня у нас было достаточно подходов, что нельзя сказать по матчу с «Ростовом». Там не повезло, получили на 93-й минуте, сегодня не повезло и получили тоже в концовке. Это настораживает, определенная психологическая составляющая каждого футболиста, который находится на футбольном поле. С тренерской скамейки тяжело в такой ситуации, когда идет 93-я минута, тяжело вносить какую-то ясность игрокам. Они должны быть полностью сконцентрированы до финального свистка. Сегодня в этом компоненте не повезло и матч с «Ростовом» тоже считаю, пусть не выиграли по игре, но пропустили на 93-й минуте настолько обидный мяч тоже из-за своей ошибки. Футбол складывается с ошибок как командных, так и индивидуальных. Поэтому все разбираем, смотрим, пытаемся внести корректировки.

Что касается начала, обидно, что так стартовали, отрыв после трех туров пять очков — это достаточно много. Но еще длинный путь, еще весь марафон впереди. Поэтому надеюсь, что нам удастся заменить тех футболистов, которые покинули расположение нашей команды. Вы знаете и тоже самое мы ждем возвращение Родригао быстрее, вернулся Вендел — мы этому рады с игровой точки зрения. Посмотрим, как будет дальше, но в любом случае, будем стараться прибавлять от матча к матчу. Видно по движению, видно по стремлению и самоотдаче, что сегодня хватило нас во втором тайме.

«Зенит» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка в 3 матчах.

Анатолий Тимощук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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