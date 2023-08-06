Сергеев прокомментировал отрыв «Спартака» от «Зенита» в РПЛ

Сегодня, 22:31
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о конкуренции со «Спартаком» после поражения от «Динамо» (2:3) в третьем туре РПЛ.
— Отрыв в пять очков от «Спартака» на вас как-то давит?
— Это начало сезона, повторюсь, еще 27 туров впереди.
— Вы все-таки уже отпустили конкурентов.
— И что? Это футбол.
— Как вам взаимодействие с главным тренером? После перерыва было сразу три замены. Было какое-то прямое включение?
— Я был не в старте, поэтому не знаю, что было в раздевалке. По ощущениям, то же самое, потеря боевой единицы. А как между собой общался тренерский штаб, я не знаю.
После 4 туров РПЛ «Зенит» занимает 6-е место с 4 очками, «Спартак» (9) идет на первой строчке в таблице.