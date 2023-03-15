Туфан Садыгов отреагировал на информацию о прекращении инвестирования «Химок»

Бизнесмен Туфан Садыгов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что он больше не имеет никакого отношения к «Химкам».

Ранее об этом сообщал ИА REGNUM.

«Я никогда не являлся инвестором «Химок». Там есть свои собственники, это пресса считала, что я инвестор клуба. Знаком с компаниями, которые владеют «Химками», тоже помогаю и поддерживаю клуб. Но в каком виде — это закрытая информация», — сказал Садыгов «СЭ».

В январе «СЭ» стало известно, что бизнесмен может прекратить финансирование подмосковного клуба по окончании текущего сезона.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 19 турах.