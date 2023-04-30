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Сегодня, 19:33

Тукманов оценил турнирное положение «Торпедо»

Алина Савинова
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о турнирном положении московского клуба.

«То, что «Торпедо» не сумеет сохранить свою прописку в РПЛ, я говорил и могу повторить. Не только нет шансов остаться в премьер лиге, но и зайти в зону стыковых матчей. Это печально, но это надо признать. Не знаю, останется ли Клотет в «Торпедо». Думаю, что он будет с командой в следующем сезоне, это мое мнение. Сможет ли в следующем году «Торпедо» снова побороться за выход в РПЛ? Все зависит от акционеров. Если это им нужно будет, и они поставят такую задачу, то будут бороться за выход. А если такая цель не поставится, тогда будет соответствующей игра и комплектование команды», — цитирует Тукманова Metaratings.ru.

В 25-м туре РПЛ «Торпедо» уступило «Сочи со счетом 1:3. На данный момент московская команда располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 13 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/tukmanov-u-torpedo-ne-tolko-net-shansov-ostatsya-v-rpl-no-i-zaiti-v-zonu-stykovykh-matchei-247464/
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
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