Тульский «Арсенал» арендовал нападающего «Балтики» Баркова

«Балтика» объявила о переходе нападающего Дмитрия Баркова в «Арсенал».

31-летний россиянин проведет сезон-2023/24 в тульской команде на правах аренды.

«Балтика» подписала Баркова в июле 2022 года, он забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за калининградцев.