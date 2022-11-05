Турнирная таблица после ничьей «Спартака», поражений «Зенита» и ЦСКА

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В субботу, 5 ноября, прошло четыре матча 16-го тура РПЛ. «Сочи» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), «Зенит» уступил «Ахмату» (1:2), «Факел» поделил очки с «Краснодаром» — 3:3, а ЦСКА уступил «Нижнему Новгороду» (0:1).
Для команды из Санкт-Петербурга поражение от грозненцев стало первым в текущем сезоне чемпионата России.
Турнирная таблица РПЛ после первых матчей 16-го тура выглядит следующим образом:
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|З — П
|О
|1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45 — 7
|39
|2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38 — 17
|33
|3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29 — 16
|29
|4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27 — 21
|29
|5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25 — 24
|26
|6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30 — 18
|26
|7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30 — 24
|25
|8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28 — 36
|22
|9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25 — 32
|22
|10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17 — 26
|17
|11
|Крылья Советов
|15
|4
|5
|6
|17 — 22
|17
|12
|Нижний Новгород
|16
|4
|4
|8
|19 — 27
|16
|13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21 — 31
|13
|14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17 — 30
|12
|15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16 — 34
|12
|16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7 — 26
|6
Завтра, 6 ноября, пройдут оставшиеся встречи 16-го тура РПЛ: «Урал» — «Локомотив» (14.00 мск), «Торпедо» — «Крылья Советов» (16.30) и «Ростов» — «Динамо» (19.00).
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