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Сегодня, 22:20

Турнирная таблица после ничьей «Спартака», поражений «Зенита» и ЦСКА

Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В субботу, 5 ноября, прошло четыре матча 16-го тура РПЛ. «Сочи» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), «Зенит» уступил «Ахмату» (1:2), «Факел» поделил очки с «Краснодаром» — 3:3, а ЦСКА уступил «Нижнему Новгороду» (0:1).

Для команды из Санкт-Петербурга поражение от грозненцев стало первым в текущем сезоне чемпионата России.

Турнирная таблица РПЛ после первых матчей 16-го тура выглядит следующим образом:

Команды И В Н П З — П О
1 Зенит 16 12 3 1 45 — 7 39
2 Спартак 16 10 3 3 38 — 17 33
3 ЦСКА 16 8 5 3 29 — 16 29
4 Ростов 15 8 5 2 27 — 21 29
5 Ахмат 16 8 2 6 25 — 24 26
6 Динамо 15 7 5 3 30 — 18 26
7 Краснодар 16 7 4 5 30 — 24 25
8 Оренбург 16 7 1 8 28 — 36 22
9 Сочи 16 6 4 6 25 — 32 22
10 Урал 15 5 2 8 17 — 26 17
11 Крылья Советов 15 4 5 6 17 — 22 17
12 Нижний Новгород 16 4 4 8 19 — 27 16
13 Факел 16 1 10 5 21 — 31 13
14 Локомотив 15 3 3 9 17 — 30 12
15 Химки 16 3 3 10 16 — 34 12
16 Торпедо 15 1 3 11 7 — 26 6

Завтра, 6 ноября, пройдут оставшиеся встречи 16-го тура РПЛ: «Урал» — «Локомотив» (14.00 мск), «Торпедо» — «Крылья Советов» (16.30) и «Ростов» — «Динамо» (19.00).

&laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. РПЛ: «Сочи» сыграл вничью со «Спартаком», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи 16-го тура

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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17%

1.74
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ТБ 2.5

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П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
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