Турнирная таблица после ничьей «Спартака», поражений «Зенита» и ЦСКА

В субботу, 5 ноября, прошло четыре матча 16-го тура РПЛ. «Сочи» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), «Зенит» уступил «Ахмату» (1:2), «Факел» поделил очки с «Краснодаром» — 3:3, а ЦСКА уступил «Нижнему Новгороду» (0:1).

Для команды из Санкт-Петербурга поражение от грозненцев стало первым в текущем сезоне чемпионата России.

Турнирная таблица РПЛ после первых матчей 16-го тура выглядит следующим образом:

Команды И В Н П З — П О 1 Зенит 16 12 3 1 45 — 7 39 2 Спартак 16 10 3 3 38 — 17 33 3 ЦСКА 16 8 5 3 29 — 16 29 4 Ростов 15 8 5 2 27 — 21 29 5 Ахмат 16 8 2 6 25 — 24 26 6 Динамо 15 7 5 3 30 — 18 26 7 Краснодар 16 7 4 5 30 — 24 25 8 Оренбург 16 7 1 8 28 — 36 22 9 Сочи 16 6 4 6 25 — 32 22 10 Урал 15 5 2 8 17 — 26 17 11 Крылья Советов 15 4 5 6 17 — 22 17 12 Нижний Новгород 16 4 4 8 19 — 27 16 13 Факел 16 1 10 5 21 — 31 13 14 Локомотив 15 3 3 9 17 — 30 12 15 Химки 16 3 3 10 16 — 34 12 16 Торпедо 15 1 3 11 7 — 26 6

Завтра, 6 ноября, пройдут оставшиеся встречи 16-го тура РПЛ: «Урал» — «Локомотив» (14.00 мск), «Торпедо» — «Крылья Советов» (16.30) и «Ростов» — «Динамо» (19.00).