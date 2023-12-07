Tuttomercatoweb: «Ювентус» может подписать Сперцяна или Фабиана Руиса из «ПСЖ» в зимнее трансферное окно

«Ювентус» может подписать Сперцяна или Фабиана Руиса из «ПСЖ» в зимнее трансферное окно

«Ювентус» сохраняет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, трансфер может обойтись туринцам в 10-15 миллионов евро. При этом 23-летний игрок сборной Армении — не первый номер в шорт-листе «Ювентуса». Также команда заинтересована в хавбеке «ПСЖ» Фабиане Руисе, который ранее выступал за «Наполи», в котором работал нынешний спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли.

В текущем сезоне Сперцян провел 20 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.