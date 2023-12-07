Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:15

Tuttomercatoweb: «Ювентус» может подписать Сперцяна или Фабиана Руиса из «ПСЖ» в зимнее трансферное окно

«Ювентус» может подписать Сперцяна или Фабиана Руиса из «ПСЖ» в зимнее трансферное окно
Игнат Заздравин
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»
Telegram Дзен

«Ювентус» сохраняет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, трансфер может обойтись туринцам в 10-15 миллионов евро. При этом 23-летний игрок сборной Армении — не первый номер в шорт-листе «Ювентуса». Также команда заинтересована в хавбеке «ПСЖ» Фабиане Руисе, который ранее выступал за «Наполи», в котором работал нынешний спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли.

В текущем сезоне Сперцян провел 20 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
Обсудить
Читайте также
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
«Зачем возвращаться на «весну-осень»? Матч ЦСКА стоило сдвинуть на весну». Газзаев — о снегопаде, «Зените» и Абаскале
Три человека пострадали при стрельбе в школе в Брянске
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в брянской школе
Стали известны подробности стрельбы в школе в Брянске
Песков объяснил сопровождение самолета Путина истребителями
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мелехин дисквалифицирован на две игры

Ледяхов выступил за возвращение системы «весна-осень»