У «Локомотива» не будет опции обратного выкупа хавбека Бабкина из «Крыльев Советов»

В контракте полузащитника Сергея Бабкина с «Крыльями Советов» не предусмотрена опция обратного выкупа для «Локомотива», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, футболист переходит в самарский клуб из московского на полноценной основе. Его контракт будет рассчитан на 4 года.

Сообщалось, что сумма выкупа игрока составила 40 миллионов рублей. О переходе в ближайшее время будет объявлено официально.

В этом сезоне 20-летний хавбек провел 8 матчей за «Крылья Советов» и забил 2 гола. Он был вызван в сборную России на сентябрьские матчи, однако не поехал из-за болезни.