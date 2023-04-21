Уилкшир считает, что «Динамо» не хватает мышления победителя для завоевания трофеев

Экс-футболист «Динамо» Люк Уилкшир рассказал корреспонденту «СЭ», чего не хватает бело-голубым для завоевания трофеев.?

«Динамо» слишком долго без трофеев, и этот вылет из Кубка России был очень болезненным. В команде есть как молодые талантливые игроки, так и опытные футболисты. Так что надеюсь, что скоро мы сможем использовать это, чтобы создать историю для клуба. Чего не хватает «Динамо», чтобы выиграть трофей? Возможно, настоящего мышления победителя. Нужно быть беспощадным", — сказал Уилкшир «СЭ».

4 апреля «Динамо» проиграло «Акрону» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, 1-4 по пен.).

После 23 туров «Динамо» идет на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.