Ульянов не стал обвинять экс-спортдира «Локомотива» Цорна в финансовых проблемах клуба

Сегодня, 09:57
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о финансовых проблемах клуба.
— Михаил Галактионов говорил мне в интервью, что брали игроков этим летом, исходя из финансовых возможностей. Они ограничены этим летом?
— Да, — приводит «РБ Спорт» слова Ульянова.
— В силу того, что господа из Германии наворотили дел.
— Не могу сказать, кто что наворотил. Но мы брали игроков, исходя из возможностей.
— Не было желания привлечь Цорна, чтобы он реализовал права на купленных им игроков?
— Каким образом? Билет могу купить за свои. Но это смешно.
Томас Цорн покинул пост спортивного директора «Локомотива» в октябре 2022 года. Также в отставку был отправлен главный тренер команды Йозеф Циннбауэр. В ноябре прошлого года московский клуб возглавил Михаил Галактионов.
На данный момент «Локомотив» с 15 очками идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре железнодорожники сыграют против «Пари НН». Матч пройдет 30 сентября.