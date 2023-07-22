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Сегодня, 11:30

«Урал» — ЦСКА: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Тренер Виктор Гончаренко.
Виктор Гончаренко (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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22 июля в Екатеринбурге «Урал» дома сыграет против ЦСКА в матче 1-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 13.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляцию матча «Урал» — ЦСКА с формальными событиями проведут на сайте «СЭ». Смотреть видеотрансляцию игры РПЛ в прямом эфире можно будет на канале «Матч Премьер». Начало — в 12.00.

В сезоне-2022/23 красно-синие выиграли FONBET Кубок России и стали вторыми в РПЛ. «Урал» занял 11-е место по итогам чемпионата России.

РПЛ: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата России

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 13:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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