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Сегодня, 16:17

Гол Каштанова в добавленное время принес победу «Уралу» над «Динамо»

Алина Савинова
Игроки «Урала» и «Динамо».
Фото ФК «Урал»
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«Урал» дома одержал победу над «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России — 2:1. Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.

Первый гол в матче забил полузащитник оранжево-черных Даниэль Мишкич. На 34-й минуте отличился форвард бело-голубых Константин Тюкавин, который сделал счет равным. В добавленное время мяч забил Алексей Каштанов и принес победу «Уралу». Сразу после этого футболист получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи потерпели третье поражение подряд. «Урал» набрал 23 балла и поднялся на 13-ю позицию. Екатеринбургская команда выиграла первый матч в чемпионате после возобновления сезона.

В следующем туре бело-голубые отправятся в гости к «Пари НН», а «Урал» также на выезде встретится с «Сочи». Обе встречи пройдут 21 апреля.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
14 апр, 14:15. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
Динамо

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
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