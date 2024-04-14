Гол Каштанова в добавленное время принес победу «Уралу» над «Динамо»

«Урал» дома одержал победу над «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России — 2:1. Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.

Первый гол в матче забил полузащитник оранжево-черных Даниэль Мишкич. На 34-й минуте отличился форвард бело-голубых Константин Тюкавин, который сделал счет равным. В добавленное время мяч забил Алексей Каштанов и принес победу «Уралу». Сразу после этого футболист получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи потерпели третье поражение подряд. «Урал» набрал 23 балла и поднялся на 13-ю позицию. Екатеринбургская команда выиграла первый матч в чемпионате после возобновления сезона.

В следующем туре бело-голубые отправятся в гости к «Пари НН», а «Урал» также на выезде встретится с «Сочи». Обе встречи пройдут 21 апреля.