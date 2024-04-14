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Глушаков об увольнении Абаскаля: «Игрокам тоже стоит поковыряться в себе. Видно, что разлад везде»

Артем Бухаев
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение руководства красно-белых уволить главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Не надо искать причины только в Абаскале. Игрокам тоже стоит поковыряться в себе, посмотреть на свои выступления. Еще недавно же все было хорошо, команда выигрывала и проигрывала вместе. Но сейчас, если нет результата, то и будут перемены. Они случились. Нет результата — уволили тренера, в этом нет никакой загадки. Мое мнение, руководству «Спартака» сейчас не стоит торопиться, можно оставить во главе команды кого-то из тренерского штаба и спокойно доиграть чемпионат. Нет ставки на еврокубки, нужно доиграть и плавно готовиться к новому сезону. Бывали же случаи, когда увольняли тренеров, оставляли помощников и были результаты. Нужно спокойно спланировать, как поступить — какой нужен тренерский штаб, какая команда», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков также ответил на вопрос, как увольнение Абаскаля может повлиять на команду перед ответным матчем 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом». Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«При всем уважении, сейчас в «Спартаке» есть футболисты, которые не соответствуют уровню команды. Может, это звучит жестко. Но это «Спартак» — команда должна бороться за чемпионство. Все будет зависеть от коллектива в команде. Либо он есть, либо его нет. Может, им надо собраться, в баню сходить, пива выпить и пообщаться. На полном серьезе говорю. Видно, что разлад идет везде. Есть ощущение, что какая-то шарашкина контора», — добавил Глушаков.

«Спартак» объявил об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера в воскресенье, 14 апреля.

35-летний испанский специалист возглавлял команду с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место.

На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата. В субботу, 13 апреля — в день рождения Абаскаля, красно-белые в матче 24-го тура чемпионата России проиграли занимающему последнее, 16-е место в РПЛ «Сочи» (0:1).

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