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Судейство

Сегодня, 16:28

«Урал» — «Крылья Советов»: Итало удален ошибочно. За что Кукуян назначил пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча «Урал» — «Крылья Советов».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Урал» — «Крылья Советов».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Урал» — «Крылья Советов».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Урал» — «Крылья Советов».
Фото Скриншот трансляции
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На 60-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Урал» — «Крылья Советов» (1:2) судья Павел Кукуян ошибочно вынес второе предупреждение Итало и удалил его с поля. Рефери неверно оценил единоборство защитника с Романом Ежовым. Оба боролись за мяч, в него сыграл самарец, который при этом наткнулся на правую руку Итало.

Трудно сказать, что послужило причиной такого решения арбитра. Возможно, он решил, что игрок «Урала» ударил рукой соперника.

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Эпизод матча «Урал» — «Крылья Советов».
Фото Скриншот трансляции

На 74-й минуте Кукуян сначала определил, что Юрий Горшков заслужил желтую карточку за неспортивное поведение — после его падения в штрафной площади «Урала» он не назначил пенальти. Но после вмешательства видеоассистентов Яна Бобровского и Николая Еремина и просмотра видеозаписи на 78-й минуте рефери объявил: «После просмотра игрок, вратарь команды «Урал» наказывается за контакт в своей штрафной площади. Решение — пенальти».

Эпизод матча «Урал» — «Крылья Советов».
Фото Скриншот трансляции

Первым на мяче был Горшков, а не голкипер Илья Помазун. Самарец, слегка коснувшийся мяча, понимал, что вратарь может попасть руками ему по ноге, и шел на контакт. Часть наших экспертов считает, что в том эпизоде нет оснований для назначения пенальти именно из-за действий футболиста «Крыльев». Но другая часть поддерживает решение арбитра, оценивая действия Помазуна как нарушение правил.

Эпизод матча «Урал» — «Крылья Советов».
Фото Скриншот трансляции
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:2
Крылья Советов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Павел Кукуян
5
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