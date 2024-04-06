«Урал» — «Крылья Советов»: Итало удален ошибочно. За что Кукуян назначил пенальти?

На 60-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Урал» — «Крылья Советов» (1:2) судья Павел Кукуян ошибочно вынес второе предупреждение Итало и удалил его с поля. Рефери неверно оценил единоборство защитника с Романом Ежовым. Оба боролись за мяч, в него сыграл самарец, который при этом наткнулся на правую руку Итало.

Трудно сказать, что послужило причиной такого решения арбитра. Возможно, он решил, что игрок «Урала» ударил рукой соперника.

Эпизод матча «Урал» — «Крылья Советов». Фото Скриншот трансляции

На 74-й минуте Кукуян сначала определил, что Юрий Горшков заслужил желтую карточку за неспортивное поведение — после его падения в штрафной площади «Урала» он не назначил пенальти. Но после вмешательства видеоассистентов Яна Бобровского и Николая Еремина и просмотра видеозаписи на 78-й минуте рефери объявил: «После просмотра игрок, вратарь команды «Урал» наказывается за контакт в своей штрафной площади. Решение — пенальти».

Эпизод матча «Урал» — «Крылья Советов». Фото Скриншот трансляции

Первым на мяче был Горшков, а не голкипер Илья Помазун. Самарец, слегка коснувшийся мяча, понимал, что вратарь может попасть руками ему по ноге, и шел на контакт. Часть наших экспертов считает, что в том эпизоде нет оснований для назначения пенальти именно из-за действий футболиста «Крыльев». Но другая часть поддерживает решение арбитра, оценивая действия Помазуна как нарушение правил.