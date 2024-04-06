Судейство
Сегодня, 16:28
На 60-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Урал» — «Крылья Советов» (1:2) судья Павел Кукуян ошибочно вынес второе предупреждение Итало и удалил его с поля. Рефери неверно оценил единоборство защитника с Романом Ежовым. Оба боролись за мяч, в него сыграл самарец, который при этом наткнулся на правую руку Итало.
Трудно сказать, что послужило причиной такого решения арбитра. Возможно, он решил, что игрок «Урала» ударил рукой соперника.
На 74-й минуте Кукуян сначала определил, что Юрий Горшков заслужил желтую карточку за неспортивное поведение — после его падения в штрафной площади «Урала» он не назначил пенальти. Но после вмешательства видеоассистентов Яна Бобровского и Николая Еремина и просмотра видеозаписи на 78-й минуте рефери объявил: «После просмотра игрок, вратарь команды «Урал» наказывается за контакт в своей штрафной площади. Решение — пенальти».
Первым на мяче был Горшков, а не голкипер Илья Помазун. Самарец, слегка коснувшийся мяча, понимал, что вратарь может попасть руками ему по ноге, и шел на контакт. Часть наших экспертов считает, что в том эпизоде нет оснований для назначения пенальти именно из-за действий футболиста «Крыльев». Но другая часть поддерживает решение арбитра, оценивая действия Помазуна как нарушение правил.