«Крылья Советов» обыграли «Урал» на выезде, Рахманович сделал дубль

Сегодня, 15:58
«Крылья Советов» на выезде победили «Урал» в матче 23-го тура РПЛ — 2:1.
На 16-й минуте счет открыл полузащитник самарцев Амар Рахманович. На 40-й минуте форвард черно-оранжевых Алексей Каштанов сравнял счет с пенальти.
На 61-й минуте защитник хозяев Итало получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
На 75-й минуте вратарь «Урала» Илья Помазун сбил в своей штрафной защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова. Главный судья встречи Павел Кукуян после вмешательства ВАР и просмотра повтора назначил 11-метровый в ворота екатеринбуржцев. Рахманович реализовал пенальти и сделал дубль.
«Крылья Советов» поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, набрав 33 очка. «Урал» идет на 13-й строчке с 20 очками.