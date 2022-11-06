В «Ахмате» заявили, что не вели переговоры по переходу Чистякова с «Зенитом», агентом и футболистом

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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал «СЭ» слухи об интересе грозненского клуба к защитнику «Зенита» Дмитрию Чистякову.
После матча «Ахмата» с «Зенитом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ, который состоялся 5 ноября, комментатор Геннадий Орлов заявил, что Чистяков может перейти в клуб из Грозного этой зимой.
6 ноября генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев заявил, что Чистяков выведен из основного состава «Зенита».
«У нас с нашими коллегами из Санкт-Петербурга прекрасные отношения, поэтому мы не совсем поняли то, что вчера было озвучено руководством клуба. Я считаю, что это было не совсем уважительно по отношению к нашему клубу. Это во-первых.
Во-вторых, мы никогда не вели никаких переговоров ни с агентом, ни с футболистом, ни с руководством «Зенита» по поводу перехода Дмитрия Чистякова. Я понимаю, что вчера был немножко эмоциональный фон, но все-таки мы должны относиться друг к другу более уважительно», — сказал Газзаев «СЭ».
Чистяков в сезоне-2022/23 принял участие в 9 матчах «Зенита» и не отличился результативными действиями.
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