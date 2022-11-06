Чистяков тренировался с основой «Зенита», несмотря на слухи об отстранении

Как стало известно «СЭ», защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков сегодня, 6 ноября, тренировался с основой «Зенита». Занятие проходило на тренировочной базе петербургского клуба в Удельном парке.

Защитник Родригао, который был травмирован, готовится к двум кубковым матчам — против «Факела» (16 ноября) и «Спартака» (27 ноября), а к «Торпедо» (12 ноября) может не успеть восстановиться.

7 ноября у сине-бело-голубых выходной, сегодня тренировка состоялась на фоне поражения от «Ахмата» (1:2).

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита». Поражение от грозненцев стало первым для сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

После матча с «Ахматом» Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.