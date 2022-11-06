Чистяков тренировался с основой «Зенита», несмотря на слухи об отстранении

Сегодня, 16:02
Как стало известно «СЭ», защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков сегодня, 6 ноября, тренировался с основой «Зенита». Занятие проходило на тренировочной базе петербургского клуба в Удельном парке.
Защитник Родригао, который был травмирован, готовится к двум кубковым матчам — против «Факела» (16 ноября) и «Спартака» (27 ноября), а к «Торпедо» (12 ноября) может не успеть восстановиться.
7 ноября у сине-бело-голубых выходной, сегодня тренировка состоялась на фоне поражения от «Ахмата» (1:2).
6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.
В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита». Поражение от грозненцев стало первым для сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
После матча с «Ахматом» Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования