В ЦСКА отреагировали на подозрения в адрес Мойзеса в махинациях со ставками

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что защитника армейцев Мойзеса могут обвинить в махинациях со ставками.

«Пока это похоже на какой-то вброс, и тут скорее вопросы стоит задавать в Бразилии, в частности, изданию, это опубликовавшему», — цитирует Брейдо Sport24.

Ранее в бразильском O Globo опубликовали скриншоты переписки, в которой Мойзес соглашается намеренно получить желтую карточку в матче 18-го тура чемпионата Бразилии-2021/22 против «Сан-Паулу». В той игре бразилец получил повреждение за споры с арбитром. Через две недели 28-летний защитник стал игроком ЦСКА.