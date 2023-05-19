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19 мая, 22:52

В ЦСКА отреагировали на подозрения в адрес Мойзеса в махинациях со ставками

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мойзес.
Фото Федор Успенский
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что защитника армейцев Мойзеса могут обвинить в махинациях со ставками.

«Пока это похоже на какой-то вброс, и тут скорее вопросы стоит задавать в Бразилии, в частности, изданию, это опубликовавшему», — цитирует Брейдо Sport24.

Ранее в бразильском O Globo опубликовали скриншоты переписки, в которой Мойзес соглашается намеренно получить желтую карточку в матче 18-го тура чемпионата Бразилии-2021/22 против «Сан-Паулу». В той игре бразилец получил повреждение за споры с арбитром. Через две недели 28-летний защитник стал игроком ЦСКА.

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза. Футболиста ЦСКА подозревают в связях с букмекерской мафией. Мойзес может быть замешан в махинациях со ставками

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-19-poka-eto-pokhozhe-na-kakoy-to-vbros-tsska-o-podozreniyakh-v-otnoshenii-moyzesa-v-makhinatsiyakh-so-stavkami
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