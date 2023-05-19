Балахнин — о дерби «Спартака» против ЦСКА: «Мне важно увидеть хороший футбол»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о своих ожиданиях от матча между «Спартаком» и ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

«Это будет настоящее дерби, встретятся две команды, которые давно соревнуются между собой. Это будет интересно. И те, и другие — соперники «Ростова» в борьбе за медали. Хочется посмотреть хорошую игру, чтобы она была зрелищной и красивой. Конечно, мне нет смысла отдавать симпатии ни одной команде, ни другой. А вот просто увидеть хороший футбол мне важно. Чтобы наши лидирующие команды показали качественный, классный футбол, чтобы он действительно нравился и болельщикам, и специалистам», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени. Перед началом тура красно-синие с 54 очками идут на втором месте в РПЛ, опережая «Спартак», занимающий четвертую строчку, на 4 балла.