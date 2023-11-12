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РПЛ

Сегодня, 19:05

В «Динамо» ответили на вопрос о состоянии израильского защитника бело-голубых Дасы

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о состоянии защитника бело-голубых Эли Дасы.

«Вы вчера, вероятно, читали комментарии нашей пресс-службы и агента. У Эли все хорошо. Насколько я знаю, сегодня в Венгрии его сборная должна играть отборочный матч Евро-2024», — сказал Гафин.

Ранее игроки сборной Израиля, за которую выступает Даса, были вынуждены приостановить дорогу в аэропорт Тель-Авива из-за ракетного обстрела.

Матч Косово — Израиль должен пройти 12 ноября. Изначально встреча была запланирована на 15 октября, однако ее перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий.

Эли Даса
ФК Динамо (Москва)
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