В «Динамо» ответили на вопрос о состоянии израильского защитника бело-голубых Дасы

Сегодня, 19:05
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о состоянии защитника бело-голубых Эли Дасы.
«Вы вчера, вероятно, читали комментарии нашей пресс-службы и агента. У Эли все хорошо. Насколько я знаю, сегодня в Венгрии его сборная должна играть отборочный матч Евро-2024», — сказал Гафин.
Ранее игроки сборной Израиля, за которую выступает Даса, были вынуждены приостановить дорогу в аэропорт Тель-Авива из-за ракетного обстрела.
Матч Косово — Израиль должен пройти 12 ноября. Изначально встреча была запланирована на 15 октября, однако ее перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке.
В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий.