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Сегодня, 18:52

В «Динамо» подтвердили автопродление контракта с Тюкавиным

Константин Белов
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил «СЭ» информацию об автопродлении контракта с нападающим команды Константином Тюкавиным.

Как ранее сообщал «СЭ», Тюкавин достиг условия автоматического продления соглашения во время матча 15-го тура РПЛ с «Оренбургом». Футболисту нужно было провести 1200 минут на поле в течение сезона-2023/24, чтобы контракт продлился до конца июня 2025 года.

«У Константина реализовалось условие автопродления [контракта] в этом матче», — сказал Пивоваров «СЭ».

21-летний Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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