Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:47

Гафин о Грулеве: «Похоже, в этом году мы на поле его не увидим»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Вячеслав Грулев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил информацию «СЭ» о том, что нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев из-за повреждения выбыл до конца года.

24-летний форвард получил перелом большеберцовой кости в матче против «Локомотива» (0:0) в 12-м туре РПЛ.

«Грулев не сыграет до конца года? Скорее всего, это так. У Славы травма. Похоже, что в этом году мы на поле его не увидим», — сказал Гафин.

В сезоне-2023/24 Грулев забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Вячеслав Грулев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
5
0
Читайте также
Звезда «Друзей» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет
Роналду и Макгрегор увидели Фьюри в нокдауне. Реакция Усика на падение Тайсона против Нганну стала мемом
Русскоговорящий таксист из Киева после скандала поблагодарил людей за поддержку
ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР
Аналитик назвал возможные последствия разрыва газового договора РФ и Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Смолов: «Когда массажисты в «Оренбурге» видели Личку злым, убегали в раздевалку и прятали бутылки»
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Все признают, что с «Крыльями» был фол, только у судьи и ВАР глаза затуманены»
Смолов заявил, что оставил себе ретро-майку в честь Яшина
Смолов: «Не стоит акцентировать внимание на турнирной таблице. Можно еще оказаться наверху»
Костылев: «Раньше у нас тренерская школа была, а сейчас везут кого попало из других стран»
Смолов рассказал, о чем общался с президентом «Урала» Ивановым после матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Личка — хороший тренер»

Силкин назвал ожидаемой победу «Динамо» над «Уралом»