Гафин о Грулеве: «Похоже, в этом году мы на поле его не увидим»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил информацию «СЭ» о том, что нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев из-за повреждения выбыл до конца года.

24-летний форвард получил перелом большеберцовой кости в матче против «Локомотива» (0:0) в 12-м туре РПЛ.

«Грулев не сыграет до конца года? Скорее всего, это так. У Славы травма. Похоже, что в этом году мы на поле его не увидим», — сказал Гафин.

В сезоне-2023/24 Грулев забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах за «Динамо» во всех турнирах.