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Гафин — о будущем Шиманьски: «На сегодняшний день сделки нет, есть активные переговоры»

В «Динамо» прокомментировали возможный уход из команды Себастьяна Шиманьски
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал для «СЭ» возможный уход из команды полузащитника Себастьяна Шиманьски. Ранее сообщалось об интересе «Фенербахче» к футболисту.

«К футболисту есть интерес со стороны нескольких клубов. На сегодняшний день сделки нет, есть активные переговоры по его трансферу», — сказал Гафин «СЭ».

В сезоне-2022/23 Шиманьский провел 40 матчей, забил 10 голов и отметился 7 результативными передачами. Соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

Себастьян Шиманьски
ФК Динамо (Москва)
ФК Фенербахче
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Источник: «Фенербахче» и «Динамо» завершили трансфер Шиманьского
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