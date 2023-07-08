Медины нет в заявке на товарищеский матч ЦСКА с «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина не попал в заявку команды на матч Братского Кубка с «Динамо».

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Агапов, Зайнутдинов, Зделар, Мухин, Ермаков, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Набабкин, Глебов, Лукин, Носков, Кисляков, Мендес, Арбузов, Карраскаль, Яковлев, Гайч, Думбия.

«Динамо»: Шунин, Маричаль, Фернандес, Даса, Фомин, Скопинцев, Зазвонкин, Захарян, Гладышев, Гнамеле, Тюкавин.

Запасные: Будачев, Купцов, Паршивлюк, Смолов, Лесовой, Норманн, Грулев, Школик, Карапузов, Зайдензаль, Лепский, Макаров, Бессмерный, Мазурин, Лаксальт.

Матч между командами состоится сегодня, 8 июля. Начало — в 13.30 мск. Игра пройдет в формате три тайма по 30 минут.

Ранее «СЭ» сообщал, что Медина в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». Сумма предполагаемого трансфера — порядка 7,5 миллиона евро.