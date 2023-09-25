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Сегодня, 13:30

В «Динамо» сообщили, что клубу предлагали Глушакова: «Даже иногда из самых неожиданных источников»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил «СЭ», что клубу этим летом предлагали подписать полузащитника Дениса Глушакова.

— Предлагали ли Дениса Глушакова «Динамо»? Была такая информация...

— Да, много раз из разных источников, даже иногда из самых таких неожиданных источников предлагали, — сказал Гафин. — Да, это было, но, насколько я знаю, Денис обрел клуб.

20 сентября 36-летний Глушаков подписал контракт с костромским «Спартаком». Команда выступает во второй лиге в дивизионе А в группе «Золото». После 11 туров клуб занимает последнее, 10-е, место в группе с 7 очками.

До этого Глушаков играл за «Пари НН» «Химки», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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