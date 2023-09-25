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Сегодня, 13:22

Колосков назвал «Локомотив» одной из самых российских команд в РПЛ на сегодняшний день

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Локомотива» над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Победа «Локомотива» — победа наших ребят над легионерами. По характеру они сильнее иностранцев, и это помогло в матче. Сегодня «Локомотив» — одна из самых российских команд в РПЛ, поэтому приятно наблюдать такие победы. Настрой и дисциплина «Локомотива» победили в том матче. Может ли «Локомотив» претендовать на тройку в этом году? Нет, конечно. Они были слишком слабы в прошлом сезоне, чтобы уже в этом быть в тройке. Сил не хватит. То же самое про «Зенит» можно сказать, так как они были слишком сильны в прошлом сезоне, чтобы так быстро сдуваться и не претендовать на первое место», — приводит слова Колоскова Sport24.

«Локомотив» с 15 очками идет на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует — «Краснодар» (21 очко).

Источник: https://sport24.ru/football/news-581267-koloskov-segodnya-lokomotiv-odna-iz-samykh-rossiyskikh-komand-v-rpl-poetomu-priyatno-nablyudat-takiye-pobedy
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вячеслав Колосков
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