Колосков назвал «Локомотив» одной из самых российских команд в РПЛ на сегодняшний день

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Локомотива» над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Победа «Локомотива» — победа наших ребят над легионерами. По характеру они сильнее иностранцев, и это помогло в матче. Сегодня «Локомотив» — одна из самых российских команд в РПЛ, поэтому приятно наблюдать такие победы. Настрой и дисциплина «Локомотива» победили в том матче. Может ли «Локомотив» претендовать на тройку в этом году? Нет, конечно. Они были слишком слабы в прошлом сезоне, чтобы уже в этом быть в тройке. Сил не хватит. То же самое про «Зенит» можно сказать, так как они были слишком сильны в прошлом сезоне, чтобы так быстро сдуваться и не претендовать на первое место», — приводит слова Колоскова Sport24.

«Локомотив» с 15 очками идет на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует — «Краснодар» (21 очко).