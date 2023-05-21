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Сегодня, 09:19

В «Динамо» заявили, что рассматривают несколько кандидатов на пост главного тренера

Виталий Косик
Корреспондент
Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович.
Славиша Йоканович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что в клубе рассматривают нескольких кандидатов на пост главного тренера.

По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич.

«Было принято решение расстаться с Йокановичем на условиях, прописанных в его контракте. Была ли неустойка? В контрактах есть пункт о конфиденциальности, поэтому цифры называть не буду. Мы объявим имя нового главного тренера после окончания этого сезона. Сейчас ведем переговоры, общаемся с кандидатами на позицию главного тренера, их несколько», — приводит слова Гафина ТАСС.

Славиша Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года, 14 мая 54-летний серб был отправлен в отставку.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
Славиша Йоканович
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