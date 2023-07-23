В Госдуме сообщили, что трансфер Рожерио в «Спартак» сорвался не по политическим причинам

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» срыв трансфера защитника «Сассуоло» Рожерио в «Спартак».

Ранее директор «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что клуб отказался оформлять переход по этическим причинам.

«Немного в курсе этой ситуации. Это чисто коммерческая история, просто клубы не смогли договориться о сумме трансфера. Никакой политики, только коммерческие интересы. А президенту «Сассуоло» нужно было как-то оправдаться», — сказал Свищев «СЭ».

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Спартак» вышел из переговоров, потому что итальянский клуб не дал окончательного согласия на завершение сделки. Красно-белые были готовы заплатить за 25-летнего бразильца 8 миллионов евро.

Рожерио выступает за «Сассуоло» с 2017 года. В сезоне-2022/23 защитник принял участие в 37 матчах команды и сделал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.