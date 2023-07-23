Агент Чистякова уверен, что в «Зените» будет честная конкуренция после прихода Эраковича

Дмитрий Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, предположил, изменится ли положение футболиста после прихода в команду Страхиньи Эраковича из «Црвены Звезды».

— Нет ли опасений, что приход Эраковича повлияет на будущее Чистякова в «Зените»? Снова начнутся проблемы с игровой практикой?

— У меня нет опасений. Почему они должны быть? — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

— Все-таки за Эраковича заплачено 8 миллионов евро. Вряд ли Семак будет держать его на скамейке запасных. Плюс есть Ренан.

— В футбол же играют не деньги, а живые футболисты. Кто как будет выглядеть, тот и будет играть, наверное.

— У вас есть надежда, что будет честная конкуренция, а не по деньгам будут смотреть?

— Я уверен в этом.

23 июля стало известно, что «Зенит» подписал контракт с 22-летним сербским игроком по схеме «4+1».

Чистяков в 2020 году выступал за «Зенит» на правах аренды из «Ростова», а в 2021-м петербургский клуб выкупил у южан права на защитника. Соглашение 29-летнего Чистякова с сине-бело-голубыми рассчитано до конца сезона-2024/25.