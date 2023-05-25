В «Химках» прокомментировали интерес трех клубов РПЛ к Руденко

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что нападающим клуба Александром Руденко интересуются три клуба из РПЛ.

По информации «Чемпионата», к форварду проявляют интерес «Крылья Советов», «Оренбург» и «Пари НН».

«Ни один клуб не обращался к нам по поводу возможного трансфера Александра Руденко», — сказал Оленев «СЭ».

В текущем сезоне на счету 24-летнего форварда 5 голов и 2 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Химками» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.