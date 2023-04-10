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Сегодня, 17:40

В «Химках» прокомментировали новость о возможном назначении Кержакова

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что Александр Кержаков может стать главным тренером команды.

Ранее об этом сообщил Metaratings.ru.

«Относитесь соответствующим образом к таким слухам», — сказал Оленев «СЭ».

«Химки» 3 апреля объявили об уходе Спартака Гогниева из команды. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ринат Билялетдинов. После 22 туров подмосковная команда с 13 очками идет на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ.

Последним клубом Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он возглавлял с февраля по апрель 2023 года.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Химки
Николай Оленев
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