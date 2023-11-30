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Судейство

Сегодня, 15:19

В КДК РФС объяснили, почему дисквалифицировали Баринова на два матча РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил дисквалификацию полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова на два матча за высказывание в адрес судьи после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

«Запись в рапорте делегата и в протоколе: «После окончания матча Баринов высказал недовольство судейской бригаде: «Для всего футбола вы – позор». Дмитрия попросили объяснить, что он вкладывал в это слово. Баринов сказал о том, что это было на эмоциях. Он считает, что такое судейство недопустимо.

Мы спросили его, были ли после данного инцидента у него контакты с судьями, извинялся ли он перед арбитрами. Баринов сказал, что не извинялся. Его слова были произнесены в присутствии иных лиц, эпизод попал в публичное пространство и затрагивает деловую репутацию судей. Мы считаем поведение Баринова оскорбительным. Судья и делегат определили соответствующие слова как оскорбительные. Но футболист не является рецидивистом. КДК РФС применил минимальную дисквалификацию», – сказал Григорьянц.

Таким образом, Баринов пропустит матч «Локомотива» с «Зенитом» в 17-м туре РПЛ, который пройдет в Москве 3 декабря.

Дмитрий Баринов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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