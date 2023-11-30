Федотова и Игнашевича оштрафовали за опоздание на послематчевые интервью

Тренеры Владимир Федотов (ЦСКА) и Сергей Игнашевич («Балтика») оштрафованы КДК РФС за опоздание на послематчевые интервью по итогам матчей своих команд в 16-м туре РПЛ, сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Федотов не успел прийти на интервью вовремя после поражения от «Динамо» (2:3), а Игнашевич — после проигрыша «Спартаку» (0:2).

Оба специалиста получили штрафы в размере 20 тысяч рублей.

Также Федотова наказали штрафом в размере 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны во время игры с «Динамо». Аналогичный штраф за такое же нарушение получил главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко неоднократно выходил за пределы поля во время матча с «Оренбургом» (1:1), за это клуб и специалист получили штрафы по 20 тысяч рублей каждый. Полузащитник грозненцев Бернард Бериша выходил на поле после того, как был заменен — за это игрок и клуб оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич наказан штрафом в размере 30 тысяч рублей за то, что в третий раз в сезоне нарушил пределы технической зоны.