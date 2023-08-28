В «Крыльях Советов» рассказали о сроках восстановления Гарре

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал «СЭ» о восстановлении нападающего Бенхамина Гарре, который получил повреждение в матче пятого тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

— Как проходит восстановление Гарре? Когда ожидать его на поле?

— Мы надеемся, что он присоединится к общей группе в максимально короткие сроки. Будем надеяться, что в ближайших матчах он сможет принять участие.

23-летний аргентинец забил единственный гол самарцев в матче с «Рубином» и был заменен сразу после окончания первого тайма. В текущем сезоне Гарре забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 5 матчах РПЛ.