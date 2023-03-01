В «Крыльях Советов» рассказали, почему не отпустили Коваленко в «Сочи» сразу после трансфера

Сегодня, 19:19
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал ситуацию с полузащитником Александром Коваленко.
«Скажу только, что на данный момент Коваленко у нас в аренде до конца сезона, и это тоже правильное решение. Коваленко — игрок основного состава нашей команды, он полностью адаптирован к требованиям главного тренера. Поэтому для нас было важно, чтобы этот сезон он полностью провел у нас», — приводит Metaratings.ru слова Корниленко.
Коваленко выступает за самарский клуб с февраля 2022 года. На счету 19-летнего футболиста 33 матча за «Крылья Советов», в которых он забил два гола и сделал три результативные передачи.
Летом 2022 года «Сочи» выкупил права на полузащитника и оставил его на сезон в «Крыльях».