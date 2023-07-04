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Сегодня, 16:44

В «Локомотиве» не рассматривали вариант с подписанием полузащитника Соколова

Алина Савинова
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Руководство «Локомотива» не рассматривало полузащитника Артема Соколова в качестве потенциального новичка, сообщает RT.

По информации источника, в московском клубе не видят смысла в подписании футболиста, так как на его позиции могут сыграть полузащитники Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Максим Глушенков.

В феврале Соколов перешел в «Пари НН» на правах аренды из «Крыльев Советов». Всего в минувшем сезоне 20-летний футболист провел 18 матчей в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.

Ранее Соколов выступал за «Химки» и «Чертаново».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1170164-lokomotiv-variant-sokolov
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Артем Соколов
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