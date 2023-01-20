В «Нижнем Новгороде» сообщили, что клубы из Болгарии и Венгрии отказались от товарищеских матчей

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Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов сообщил, что команда провела на первом учебно-тренировочном сборе только один товарищеский матч. Клубы из Болгарии и Венгрии отказались играть с россиянами.
«18 января у нас должна была состояться игра с венгерским клубом «Тисакечке», — цитирует Metaratings.ru Кудряшова. — Была информация, что матч пройдет в закрытом режиме? Нет, венгры отказались. Также была запланирована игра с болгарским «Ботев Пловдив». Они тоже отказались — игра не состоялась. Сегодня с узбеками сыграли. Это достаточно острая проблема. Для будущих товарищеских матчей в большей степени рассматриваем российские клубы. Даже из первого дивизиона».
Ранее стало известно, что болгарский «Левски» отказался от проведения товарищеского матча со «Спартаком».
20 января «Нижний Новгород» в товарищеском матче проиграл узбекскому «Навбахору» (0:1).
«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.
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